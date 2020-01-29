Mucize Doktor 20. bölüm fragmanı! Hastane tehlike altında! Mucize Doktor nerede çekiliyor?

Perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Mucize Doktor dizisi yeni bölümüyle 30 Ocak Perşembe 20:00'de ekrana gelecek. Peki Mucize Doktor yeni bölümünde neler olacak?

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR NEREDE, HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Dizide kullanılan 'Berhayat Hastanesi' diziye uyarlanmış olup, hastanenin gerçek adı farklıdır.

Mucize Doktor dizisinde kullanılan hastane, İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Medical Park Hastanesidir.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Doktor Ali Vefa Taner Ölmez

Ferman Onur Tuna

Nazlı Sinem Ünsal

Beliz Hazal Türesan

Kıvılcım Özge Özder

Tanju Murat Aygen

Demir Fırat Altunmeşe

Açelya Hayal Köseoğlu

Selvi Bihter Dinçel

Güneş Korhan Herduran

Adil Reha Özcan

TANER ÖLMEZ KİMDİR?





Taner Ölmez

Doktor Ali Vefa

20'lerinin ortasında, cerrahi asistanı, otistik savant. Dahi ama iletişim kurmakta zorlanan Ali'nin çocukken hayatında değer verdiği bir tavşanı, bir de onu her şeyden koruyan abisi vardı. Fakat babası, Ali'yi evlatlıktan reddetti. Kimsesiz kalan Ali, onu sahiplenen Adil Hoca sayesinde hayata tutundu. Abisine verdiği doktor olma sözünü de Adil Hoca sayesinde tuttu ve tıp fakültesini birincilikle bitirdi.

Ali, şimdi asistan olarak girdiği hastanede dostluğu, kardeşliği ve aşkı keşfedecek. Dokunduğu her şeye, temas ettiği her yaşama iyilik getirecek; sadece şifa değil, umut verecek insanlara. Kimsesiz, otizmli Ali, kendine tekrar bir aile bulacak ve o koca hastane Ali’nin çevresinde bir aile olacak.

Taner Ölmez Kimdir?

9 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğdu.

Lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare’in ‘’Bir Yaz Gecesi Rüyası’’ oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ‘’Gıyabettin’’ karakterini canlandırdığı ‘’Kapalıçarşı’’ projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Ardından ATV’de yayınlanan ‘’İstanbul’un Altınları’’ adlı dizide rol aldı.

2012 yılında, Osman Sınav’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘’Uzun Hikaye’’ filmiyle beyazperdeye adım atan Taner Ölmez, aynı yıl Cevdet Mercan’ın yönettiği ‘’Kayıp Şehir’’ dizisinde canlandırdığı ‘’Sadık’’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2013-2014 sezonunda Ali Bilgin’in yönettiği ‘’Medcezir’’ dizisinde hayat verdiği ‘’Mert’’ karakterindeki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Star TV’de yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde uluslararası izleyici kitlesine sahip ‘’Muhteşem Yüzyıl – Kösem’’ adlı dönem dizi projesinde ‘’Şehzade Osman’’ rolüyle yer aldı.

Televizyondaki kariyerine devam ederken, Tiyatro İn’in sahnelediği ‘’Katil Joe’’ oyunundaki performansıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘’Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu’’ ödülünü alan oyuncu, Onur Ünlü’nün yönettiği ‘’Kırık Kalpler Bankası’’ sinema filminde başrol karakterlerden biri olan ‘’Osman’’ rolüyle yeniden beyazperdede yer aldı.

2018 yılında vizyona giren, Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses’in hayatının konu edildiği ‘’Müslüm’’ sinema filminde sanatçının kardeşi “Ahmet” rolünü canlandırdı.

Semaver Kumpanya bünyesinde “Semaver ve Kumpanya-Yeniden” oyunuyla tiyatro çalışmalarına devam etmekte olan Taner Ölmez, son olarak Blu TV’de yayınlanan‘’Dudullu Postası’’ adlı internet dizisinde ‘’Tayfur’’ karakteriyle yer almıştır.

ONUR TUNA KİMDİR?





Ferman



30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir. Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz’i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali’nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.

Onur Tuna Kimdir?

02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota , Ayla Algan , Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek , Yasak Elma dizileri ile Bir Küçük Eylül Hikayesi ve 2019 yılında çekilen Ağır Romantik sinema filmlerinde rol aldı.

Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda besteleri ile 4 şarkılık EP si bulunmaktadır.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?





Nazlı



20'lerinde, cerrahi asistanı, Ali’nin ilk ve büyük aşkı. Empati yeteneği yüksek, bu yüzden fazla bağlanabiliyor. Nazlı hastanenin en gelecek vaat eden cerrahi asistanlarından biri. Bağımlılıksa onun en hassas noktası. Bu konuya en ufak bir tahammülü bile yok. Ailesinde yaşadığı travması yüzünden de erkeklere güvenmekte hep zorlandı. Güzel ve akıllı bir kız olmasına karşın pek ilişki yaşamadı, hayal kırıklığına uğramaktan korktu, kendini hep korudu. Onun bu zırhını aşmayı ilk başaran Ferman oldu. Nazlı yakışıklı, başarılı cerraha önce hayran, sonra da sırılsıklam aşık oldu. Kendini alamadı, ne olduğunu, başına ne geldiğini o bile anlamadı. Ama Ferman’ın Beliz’le ilişkisini bildiği için platonik takılıyor.

Sinem Ünsal Kimdir?

21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.

2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı.

Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya,

2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.

2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Diziler

2016-17 Çoban Yıldızı dizi /Most Yapım

2017-18 Siyah Beyaz Aşk dizi / D Yapım

2018-19 Kızım dizi / Med Yapım

2019-... Mucize Doktor dizi / MF Yapım

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

2019-... Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi