07.02.2020 - 00:31 |
Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 21. son bölümde salgına yakalanan Ferman...
Mucize Doktor18. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölümünde salgına yakalanan Ferman ölümle buruna buruna geldi ve ortalık karıştı. İşte dizinin hayranlarının merakla beklediği Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı...
MUCİZE DOKTOR 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…
MUCİZE DOKTOR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.