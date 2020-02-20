Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı! Kıvılcım'ın planı işliyor

Perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Mucize Doktor yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Mucize Doktor yeni bölümünde neler olacak? İşte Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar. Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI