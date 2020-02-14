Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayında ! - 22. son bölümde Nazlı ve Ali'den beklenmedik karar

MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Diğer tarafta Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar.

MUCİZE DOKTOR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI