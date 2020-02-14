14.02.2020 - 00:53 |
Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayında ! - 22. son bölümde Nazlı ve Ali'den beklenmedik karar
Mucize Doktor 22. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisinin yeni bölümünde Ali ve Nazlı'nın aralarındaki yakınlaşma sonrası verdikleri karar oldukça heyecan yarattı. İşte gözlerin çevrildiği Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı...
MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Diğer tarafta Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar.
MUCİZE DOKTOR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI