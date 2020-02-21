21.02.2020 - 00:20 |
Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayında! Mucize Doktor 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki
Mucize Doktor 23. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisinin yeni bölümüne Kıvılcım’ın planının sonunda ilk meyvelerini vermesi damga vurdu ve merakla yeni bölüm beklenmeye başlandı. İşte gözlerin çevrildiği Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı ve 23. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı sorusunun yanıtı...
MUCİZE DOKTOR 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar. Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.
MUCİZE DOKTOR 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MUCİZE DOKTOR 23. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Mucize Doktor 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.