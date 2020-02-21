Mucize Doktor 24. yeni bölüm fragmanı yayında! Mucize Doktor 23. son bölüm full kesintisiz izleme linki

MUCİZE DOKTOR 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Beliz’in Ferman’a sürpriz bir doğum günü hazırladığı haberi bütün hastaneyi tatlı bir kaosa boğar. Bir ilişkiyi nasıl yürüteceklerini bir türlü çözemeyen Nazlı ve Ali, kemoterapide tanışmış, birbirlerine deli gibi aşık iki liseli gencin bakımını üstlenir ve onların aşkında kendilerine dair bir şeyler bulurlar. Diğer tarafta ameliyatında anestezi kullanılmasına izin vermeyen bir hasta Tanju ve Demir’e akla karayı seçtirir. Ve Kıvılcım’ın planı sonunda ilk meyvelerini verir.

MUCİZE DOKTOR 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







MUCİZE DOKTOR 23. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



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