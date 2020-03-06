Mucize Doktor 25. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı

Mucize Doktor ekrana gelen 25. son bölümde Beliz ve Kıvılcım arasında yaşanan gerilim tüm hastaneye yansır. Ferman elindeki istifa dilekçesi ile Kıvılcım'ın karşısına çıkar ve ona beklemediği bir çıkışta bulunur. Kıvılcım hastanedeki emellerine ulaşabilmek için Beliz başta olmak üzere tüm doktorları ve çalışanları karşısına almıştır. Yaşanan bu durum nedeniyle gergin bir ortam mevcuttur. Bu gerilim hastanede iki kişinin kovulmasına yol açar. Mucize Doktor ekrana gelen son bölüm ardından yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. İşte Mucize Doktor son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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