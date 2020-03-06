MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mucize Doktor 25. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı
ABONE OL
06.03.2020 - 09:39 |

Mucize Doktor 25. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı

Fox TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor 25. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Karnındaki bebeği Beliz'e karşı koz olarak kulllanan Kıvılcım hastanenin % 50'sini istedi. Bu durum Beliz'in köşeye sıkışmasına neden olurken Ferman'dan gelen tepki karşısında Kıvılcım neye uğradığını şaşırdı. Beliz ve Kıvılcım arasında yaşanan gerilimin neticesinde hastaneden iki kişi kovulur. Ekrana gelen son bölümü kaçıran izleyiciler son bölüm izlemek ve yeni bölüm fragmanı hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor.

Mucize Doktor 25. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı

Mucize Doktor ekrana gelen 25. son bölümde Beliz ve Kıvılcım arasında yaşanan gerilim tüm hastaneye yansır. Ferman elindeki istifa dilekçesi ile Kıvılcım'ın karşısına çıkar ve ona beklemediği bir çıkışta bulunur. Kıvılcım hastanedeki emellerine ulaşabilmek için Beliz başta olmak üzere tüm doktorları ve çalışanları karşısına almıştır. Yaşanan bu durum nedeniyle gergin bir ortam mevcuttur. Bu gerilim hastanede iki kişinin kovulmasına yol açar. Mucize Doktor ekrana gelen son bölüm ardından yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. İşte Mucize Doktor son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ordu’dan 40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gittiOrdu’da görevli 40 Özel Harekat polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı Yunanistan sınırında güvenliği sağlamak için Edirne’ye gitti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çifte kadın cinayeti sanığından kan donduran ifadeler

Çifte kadın cinayeti sanığından kan donduran ifadeler

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber