Mucize Doktor 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Mucize Doktor 24. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

MUCİZE DOKTOR 24. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlişkilerine ilk kez bir şans veren Ali ve Nazlı, bunu yürütmenin göründüğünden çok daha zor olacağını keşfederler. Diğer tarafta planını yürürlüğe sokan Kıvılcım, Beliz’i köşeye sıkıştırır. Bu sırada acil karaciğer nakline ihtiyacı olan bir çocuğa uygun tek karaciğerin hüküm giymiş bir mahkuma ait olduğu anlaşılır. Ve bütün risklerine rağmen tehlikeli mahkumu hastaneye getirirler.

MUCİZE DOKTOR 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







MUCİZE DOKTOR 24. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



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