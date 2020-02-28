28.02.2020 - 00:35 |
Mucize Doktor 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Mucize Doktor 24. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?
Mucize Doktor 24. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisinin yeni bölümüne Ali ve Nazlı'nın ilişkilerine bir şans daha vermeleri damga vurdu ve merakla yeni bölüm beklenmeye başlandı. Peki gözlerin çevrildiği Mucize Doktor 25. yeni bölüm fragmanı ve 24. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
MUCİZE DOKTOR 24. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlişkilerine ilk kez bir şans veren Ali ve Nazlı, bunu yürütmenin göründüğünden çok daha zor olacağını keşfederler. Diğer tarafta planını yürürlüğe sokan Kıvılcım, Beliz’i köşeye sıkıştırır. Bu sırada acil karaciğer nakline ihtiyacı olan bir çocuğa uygun tek karaciğerin hüküm giymiş bir mahkuma ait olduğu anlaşılır. Ve bütün risklerine rağmen tehlikeli mahkumu hastaneye getirirler.
MUCİZE DOKTOR 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MUCİZE DOKTOR 24. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Mucize Doktor 24. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
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