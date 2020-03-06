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06.03.2020 - 00:33 |

Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Mucize Doktor 25. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

Mucize Doktor 25. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisinin yeni bölümünde Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde buldu ve ortalık karıştı. İşte gözlerin çevrildiği Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı ve 25. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı sorusunun cevabı...

Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Mucize Doktor 25. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

MUCİZE DOKTOR 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıvılcım’la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır. Öte yandan yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek bilememektedir. Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde bulur.

MUCİZE DOKTOR 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



MUCİZE DOKTOR 25. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Mucize Doktor 25. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

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