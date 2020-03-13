13.03.2020 - 00:27 |
Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Mucize Doktor 26. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?
Mucize Doktor 26. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisinin yeni bölümünde Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikâyet daha yapılınca adeta çıldırdı ve ortalık karıştı. İşte gözlerin çevrildiği Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanı ve 26. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı sorusunun cevabı...
MUCİZE DOKTOR 26. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikâyet daha yapılınca, artık ipleri eline alır. Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.
MUCİZE DOKTOR 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MUCİZE DOKTOR 26. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ
Mucize Doktor 26. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...