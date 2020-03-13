Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Mucize Doktor 26. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

MUCİZE DOKTOR 26. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikâyet daha yapılınca, artık ipleri eline alır. Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.

MUCİZE DOKTOR 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







MUCİZE DOKTOR 26. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



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