Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Mucize Doktor 28. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR 28. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



MUCİZE DOKTOR 28. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Mucize Doktor 28. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...