Mucize Doktor bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? FOX TV yayın akışı...
Mucize Doktor 29. bölüm bu akşam ekrana gelemeyecek. Dizi kolaj bölümü ile seyircinin karşısına çıkacak. Bu nedenle Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam neden yok? sorusu yoğun bir şekilde sorulurken FOX TV yayın akışı da araştırılıyor.
Her perşembe ilgiyle izlenen Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü bu akşam Fox TV'de olmayacak. Dizinin özel bölümü seyirci ile buluşacak. 29. bölümü ekranda göremeyecek olan seyirci şimdi Mucize Doktor bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? diye soruyor.
MUCİZE DOKTOR NEDEN YOK?
Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken dizi sektörü de bu etkiden nasibini aldı. Setlere ara verilirken dizilerin yeni bölümleri de ekrana gelimiyor. Bu nedenle Mucize Doktor'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı da henüz bilinmiyor.
FOX TV YAYIN AKIŞI
07.45 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT - CANLI
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN - CANLI
13.00 YASAK ELMA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM - YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER - CANLI
20.30 MUCİZE DOKTOR
23.30 İLK BULUŞMA
00.45 ZÜMRÜDÜANKA
02.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM
04.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
06.00 BANA SEVMEYİ ANLAT