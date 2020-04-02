Mucize Doktor bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? FOX TV yayın akışı...

Her perşembe ilgiyle izlenen Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü bu akşam Fox TV'de olmayacak. Dizinin özel bölümü seyirci ile buluşacak. 29. bölümü ekranda göremeyecek olan seyirci şimdi Mucize Doktor bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? diye soruyor.

MUCİZE DOKTOR NEDEN YOK?

Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken dizi sektörü de bu etkiden nasibini aldı. Setlere ara verilirken dizilerin yeni bölümleri de ekrana gelimiyor. Bu nedenle Mucize Doktor'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı da henüz bilinmiyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07.45 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT - CANLI

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN - CANLI

13.00 YASAK ELMA

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM - YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER - CANLI

20.30 MUCİZE DOKTOR

23.30 İLK BULUŞMA

00.45 ZÜMRÜDÜANKA

02.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

04.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

06.00 BANA SEVMEYİ ANLAT