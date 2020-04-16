Mucize Doktor bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Mucize Doktor 29. bölümü bu akşam da ekrana gelemeyecek. Bu akşam dizinin 3. bölümü yayınlanacak. Şimdi seyirciler 'Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam var mı?' sorusuna cevap arıyor.

MUCİZE DOKTOR NEDEN YOK?

Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken dizi sektörü de bu etkiden nasibini aldı. Setlere ara verilirken dizilerin yeni bölümleri de ekrana gelimiyor. Bu nedenle Mucize Doktor'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı da henüz bilinmiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.