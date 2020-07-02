Mucize Doktor bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yayıanlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen Mucize Doktor koronavirüs nedeniyle uzun süredir izleyicisiyle buluşamıyor. Seyirciler yeni bölümlerde neler yaşanacağını merak ederken bugün perşembe günü olması nedeniyle akşam dizinin olup olmayacağı sorgulanıyor.

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM VAR MI?

Mucize Doktor'un yeni bölümü bu akşam da ekranda olmayacak. Bu akşam saat 20.00'de Bizim Hikaye adlı dizi ekrana gelecek. Öte yandan Mucize Doktor'un 29. bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise bilinmiyor.