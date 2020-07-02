02.07.2020 - 15:43 |
Mucize Doktor bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Mucize Doktor koronavirüs öncesi her perşembe televizyonda ekrana geliyordu. Fakat korona sonrası setlere ara verildi ve dizinin yeni bölümü uzun zamandır yayınlanmıyor. Bugün perşembe günü olması sebebiyle dizinin 29. bölüm ünün ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
Yayıanlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen Mucize Doktor koronavirüs nedeniyle uzun süredir izleyicisiyle buluşamıyor. Seyirciler yeni bölümlerde neler yaşanacağını merak ederken bugün perşembe günü olması nedeniyle akşam dizinin olup olmayacağı sorgulanıyor.
MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM VAR MI?
Mucize Doktor'un yeni bölümü bu akşam da ekranda olmayacak. Bu akşam saat 20.00'de Bizim Hikaye adlı dizi ekrana gelecek. Öte yandan Mucize Doktor'un 29. bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise bilinmiyor.
Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.