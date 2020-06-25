25.06.2020 - 15:01 |
Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Bu akşam Mucize Doktor var mı?
Bugün perşembe ve normalde Mucize Doktor yeni bölüm günü... Fakat diziye koronavirüs nedeniyle ara verildi. Dizinin takipçileri yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Bu nedenle bugün 'Mucize Doktor ne zaman başlayacak?' sorusu soruluyor.
Mucize Doktor her perşembe günü ekrana geliyordu. Yalnız koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte birçok dizi setlerine ara verdi. Bunlardan biri de Mucize Doktor... Uzun zamandır ekrana gelmeyen dizinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Mucize Dokror yeni bölüm bu akşam da ekrana gelmeyecek. Dizinin ne zaman başlayacağı hakkında da henüz bir açıklama yapılmış değil.