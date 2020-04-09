09.04.2020 - 12:13 |
Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm ne zaman?
Mucize Doktor 29. bölümü bu akşam da ekrana gelemeyecek. Bu akşam dizinin ilk bölümü yayınlanacak. Şimdi seyirciler Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam var mı? sorusunu sorup neden yayınlanmadığını araştırıyor.
Mucize Doktor bu akşam ilk bölümü ile takrar izleyicinin karşısına çıkacak. Uzun zamandır yeni bölüm bekleyen seyirciler Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam var mı? sorusuna ağırlık verirken yayın akışında tekrar bölümü gören izleyiciler, Mucize Doktor neden yok? diye soruyor.
MUCİZE DOKTOR NEDEN YOK?
Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken dizi sektörü de bu etkiden nasibini aldı. Setlere ara verilirken dizilerin yeni bölümleri de ekrana gelmiyor. Bu nedenle Mucize Doktor'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı da henüz bilinmiyor.
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