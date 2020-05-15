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15.05.2020 - 18:50 | | İHA

Mucize kurtuluş! 14 yaşındaki çocuğun kalbi durunca...

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak duran kalbi yeniden çalıştırıldı.

Mucize kurtuluş! 14 yaşındaki çocuğun kalbi durunca...

Karakese Mahallesi köprüsü mevkiinde bulunan dere içerisindeki su dolu gölette yüzmek için giren Emre V. (14) adlı çocuk yüzmeye çalıştığı sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunanların çocuğu fark etmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.


Mucize kurtuluş 14 yaşındaki çocuğun kalbi durunca...



İlk müdahalesi 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan Emre V., ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kalbi duran ve yeniden çalıştırılan çocuğun Samandağ ilçesinde özel hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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