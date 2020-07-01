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01.07.2020 - 10:41 | | DHA

Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Arnavutköy’de meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu. Otomobilin çarptığı kamyonet ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Samet Dursun'un kullandığı 34 BRM 349 plakalı otomobil, 34 FA 0367 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak dururken, Samet Dursun'a ait otomobil hurdaya döndü. Her iki sürücü de kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, kaza sonrası Haraççı -  Arnavutköy yönündeki çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Orta şeritte seyir halindeyken önündeki otomobilin bir anda sol şeritten orta şeride önüne geçtiğini söyleyen Samet Dursun, otomobile çarpmamak için en sağ şeride geçtiğini ancak bu sefer de önündeki kamyonete arkadan çarptığını söyledi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.

 

Diyarbakır'da 20 santimlik dev çekirgeDicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "Bu çekirgeler antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetreyi buluyor. Boyutu nedeni ile sanki tehlikeliymiş gibi görülüyor. Isırabilir ama mikrop taşımıyor, zehri yok, bunlar zararsız türler” dedi.
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