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15.05.2020 - 15:35 | | DHA

Müftü yardımcısı, karantina yurdundaki vatandaşlara konser verdi

Çorum Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Çorum'daki yurtta karantinaya alınan vatandaşlar için yurt bahçesinde konser verdi.

Müftü yardımcısı, karantina yurdundaki vatandaşlara konser verdi

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çorum İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

İhtiyaçları Çorum Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanan vatandaşların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında İl Müftü Yardımcısı Bıyık, yurt bahçesinde konser verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Ankara'da çalıştığı yıllarda Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarında görev alan, Kayseri'de ilahiyat eğitimi gördüğü sırada Neveser Musiki Topluluğu ve Aydınlar Ocağı Türk Tasavvuf Müziği topluluklarını kuran Bıyık, kendisine ait besteleri karantinadaki vatandaşlar için seslendirdi.

Müftü yardımcısı, karantina yurdundaki vatandaşlara konser verdi

Yurtaki vatandaşlar, Bıyık'ın seslendirdiği "Ölürüm Türkiye'm" başta olmak üzere çeşitli parçalara odalarının pencerelerinden Türk bayrakları sallayarak katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ve yurt görevlileri de Bıyık'a eşlik etti.

Karantina süreleri yarın dolacak vatandaşlar, etkinlik için yetkililere teşekkür etti.

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyorÇanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, hızla sürdürülüyor. Mayıs ayında denize batırılan kesonlar üzerine ilk bloklar Ağustos ayında konulmuştu. Aradan geçen 9 aylık sürede köprü ayakları için artık sona gelindi. Gelibolu yakasındaki köprü ayağında 32'nci ve son blokların montajına başlandı. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Yarın ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferanla katılacağı tören ile Lapseki yakasındaki köprü ayağına son bloklar konulacak ve köprü kuleleri tamamlanmış olacak. İçerisinden ana halatların geçeceği çelik kule semerlerinin montajıyla birlikte de köprü ayakları Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden 318 metre yüksekliğe ulaşılmış olacak.
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