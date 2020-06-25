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25.06.2020 - 10:55 | | AA

Muğla'da FETÖ operasyonunda bir avukat gözaltına alındı

Son dakika haberi... Örgüt hiyerarşisinde 'mahrem imam' olarak anıldığı iddia edilen şüpheli avukatın, sorumlusu olduğu askerlere talimat verdiği ileri sürüldü.

Muğla'da FETÖ operasyonunda bir avukat gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir avukat gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan askerlerden bazıları etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, kendilerinden sorumlu kişinin Fethiye Barosuna kayıtlı avukat B.K. olduğunu ileri sürdü.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli avukatı Fethiye ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen avukat B.K'nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgüt üyesi askerlerle irtibatı belirlendi. Bu kapsamda ifade veren eski askerler, zanlının örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" şeklinde anılan kişi olduğunu ve talimatları da bu avukattan aldıklarını iddia etti.

Şüpheli avukatın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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