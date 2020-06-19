Muğla'da FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında arama kararı bulunan O.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheli Gümbet Mahallesi'ndeki bir rezidansta gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Bodrum Adliyesine sevk edildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın meydana geldiGelen son dakika haberine göre;İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde buluna iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinden yoğun duman çıkarken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.