MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
ABONE OL
17.02.2021 - 04:54 | | DHA

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yatağan Milas Karayolu Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Orçun Alper (29) yönetimindeki 06 EF 0830 plakalı otomobil, Yatağan-Milas karayolu Yenimahalle mevkisinde Bozüyük Mahalle muhtarı Ahmet Yanmadık (59) yönetimindeki 48 NA 888 plakalı otomobille çarpıştı.

Muğlada iki otomobil çarpıştı: 1i ağır 3 yaralı



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alper'in otomobilinde yolcu konumunda bulunan Murat Balkan'ı (72) sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada yaralanan sürücüler ve Balkan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Balkan'ın buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerinin, kazayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 sözleşmeli subay alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 sözleşmeli subay alınacak

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı 

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet