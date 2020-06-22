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22.06.2020 - 11:53 | | DHA

Muğla'da, kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Muğla'da, kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün gece Dalyan Mahallesi Atatürk Caddesi kavşağında meydana geldi. Dalyan'dan Ortaca yönüne giden Ufuk Salim'in kullandığı 34 CBD 660 plakalı otomobil, karşıdan gelen Anıl Hakan Korkut yönetimindeki 48 RT 050 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, savrulan otomobil de yol kenarındaki otelin bahçe duvarını devirerek, durdu. Kazada Ortaca Sanayi Sitesi'nde oto-yedek parçası satışı ile uğraşan kamyonet sürücüsü Anıl Hakan Korkut ve yanındaki ağabeyi yaralanırken, yola fırladığı belirlenen arkadaşları tornacı Erdi Bulut ise yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüsü Ufuk Salim ile yanındaki Mesut Ertekin de kazada yaralandı. Yaralılar, Ortaca Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Anıl Hakan Korkut, Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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