30.07.2020 - 17:57 | | DHA
Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.45 sıralarında, Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yıldız (46), yönetimindeki 09 JJ 564 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen kamyonetteki sürücü Mustafa Yıldız, araçta bulunan Hanım Yıldız (34), Bahar Yıldız (14), Şükrü Yıldız (19) ve Orhan Yıldız (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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