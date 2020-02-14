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14.02.2020 - 20:40 | | DHA

Muğla'da operasyon! Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4 kişi tutuklandı.

Muğla'da operasyon! Yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladılar

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışından çeşitli vaatlerle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliğince yürütülen operasyon kapsamında 11 Şubat Salı günü Muğla, Kocaeli ve Aydında 6 şüpheli gözaltına alındı. Genişletilen operasyonla birlikte 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9a çıktı. Şüphelilerle birlikte yakalanan 18 yabancı uyruklu kadın ise Fethiye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

9 ŞÜPHELİDEN 4Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli bugün sabah saatlerinde Fethiye Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 1i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden H.İ.K., M.S., S.A. ve H.D. insan ticareti ve fuhşa aracılık etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.T., H.D., R.Y ve Özbekistan uyruklu D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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