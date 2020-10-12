12.10.2020 - 12:47 | | DHA
Muğla'da sahte içki ve kaçak ürünler ele geçirildi
Muğla'da yapılan operasyonlarda sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 56 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu, geçen hafta sonu il merkezi ve ilçelerinde 24 farklı işletmeye operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 575 litre etil alkol, 67 litre el yapımı sahte içki, çok sayıda şişelenmiş sahte içki, 377 adet gümrük kaçağı puro, 2 bin 32 adet sigara sarma kağıdı, 9 kilo kıyılmış tütün, 18 kutu gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 204 parça Roma dönemine ait tarihi sikke, 6 adet tarihi obje, 2 adet Roma dönemine ait tarihi eser toprak küp, 1 adet çek, 7 senet, 1 ruhsatsız tabanca, 56 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler kapsamında 56 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.