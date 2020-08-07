Muğla'da site içinde Gine domuzu bulundu

İlçedeki bir site içerisinde Gine domuzu (Guinea Pig) gören vatandaşlar, durumu Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine bildirdi.
Bölgeye giden ekipler hayvanı koruma altına aldı. Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde götürülen Gine domuzunun kontrolleri yapıldı.
Yaralı eşek de sahiplendirildi
Öte yandan geçen Mart'ta Konacık Mahallesi'nde yaralı bulunan ve Torba Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavisi tamamlanan eşeğin sağlığına kavuştuğu ve bir hayvansever tarafından sahiplenildiği öğrenildi.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.