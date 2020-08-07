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07.08.2020 - 21:38 | | AA

Muğla'da site içinde Gine domuzu bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde site içerisinde, Gine domuzu bulundu.

Muğla'da site içinde Gine domuzu bulundu

İlçedeki bir site içerisinde Gine domuzu (Guinea Pig) gören vatandaşlar, durumu Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler hayvanı koruma altına aldı. Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde götürülen Gine domuzunun kontrolleri yapıldı.

Muğlada site içinde Gine domuzu bulundu

Yaralı eşek de sahiplendirildi

Öte yandan geçen Mart'ta Konacık Mahallesi'nde yaralı bulunan ve Torba Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavisi tamamlanan eşeğin sağlığına kavuştuğu ve bir hayvansever tarafından sahiplenildiği öğrenildi.

Muğlada site içinde Gine domuzu bulundu

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