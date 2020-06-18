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18.06.2020 - 17:09 | | DHA

Muğla'da taksici serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, taksi şoförü Cemal Aşçı (45), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Muğla'da taksici serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Evli ve 2 çocuk babası Cemal Aşçı, saat 11.30 sıralarında, Göltürkbükü Mahallesi'ndeki halk plajından serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınıp, batıp çıkmaya başlayan Aşçı'yı fark edenler hemen yardıma gitti. Sudan çıkarılan Aşçı, gelen sağlık ekiplerince 30 dakika boyunca yapılan kalp masajı ve suni teneffüse rağmen kurtarılamadı. Aşçı'nın suda kalp krizi geçirip, boğulmuş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Cemal Aşçı'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Son dakika! Bünyamin Sürmeli canlı yayında uyardı! "İkinci dalga geliyor"Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli yağışta ikinci dalga geliyor. CNN TÜRK meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli canlı yayında bölge bölge şiddetli sağanak yağışla ilgili uyarılarda bulundu.
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