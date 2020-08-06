Muğla'da Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı

Yeşilova Körfezi açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan 37 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göksel Gümüşdağ: "UEFA'ya bildireceğiz"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir kafilesinin kaldığı otele dün gece yapılan havai fişekli saldırıyı UEFA'ya şikayet edeceklerini söyledi. Harcama limitiyle ilgili başkan Gümüşdağ, "Kulüpler Birliği'nden 8 başkanımız federasyona kuralla ilgili görüşme yapmaya gidecek" dedi.