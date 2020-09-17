Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında 2 sal içinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 sal içindeki 54 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sığınmacıların kaçak geçişlerini organize ettiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da droneli maske denetimiİçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde “Sağlık için hepimiz için” sloganıyla bugün gerçekleştirilen corona virüs denetimleri kapsamında, Şanlıurfa’da maske takmayanlar drone ile tespit edildi. Halkın toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda yapılan denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası yazıldı.