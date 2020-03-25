MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Muğla’da zifte bulanan köpek ve 5 kaplumbağa kurtarıldı!
ABONE OL
25.03.2020 - 12:09 | | DHA

Muğla’da zifte bulanan köpek ve 5 kaplumbağa kurtarıldı!

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yol kenarına dökülen zifte bulanan köpek ve 5 kaplumbağa itfaiye ve zabıta ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı, 2 kaplumbağa ise telef oldu.

Muğla’da zifte bulanan köpek ve 5 kaplumbağa kurtarıldı!

Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beledini mevkisinden geçen bir kişi, yol kenarındaki zift birikintisinde bir köpek ile 7 kaplumbağanın mahsur kaldığını gördü. Bu kişinin ihbarı üzerine bölgeye Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı. Çapa ve kürekle çalışma yetersiz kalınca, zifte saplanan köpek iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hayvanlar ziftten çıkarıldı. Yapılan kontrollerde kaplumbağalardan 2'sinin telef olduğu anlaşıldı. Köpek ve 5 kaplumbağa ise üzerlerindeki ziftin temizlenmesi için Fethiye'deki bir veteriner kliniğine götürüldü. Ziftten temizlenen hayvanlar, daha sonra Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Hayvanların tedavilerine burada devam edileceği bildirildi.

Bu arada, yol kenarındaki zift birikintisinin geçen yıl 29 Ekim'de gerçekleşen kamyon kazası sonrası yola aktığı ve üzerinin kapatılmadığı kaydedildi. Seydikemer Belediyesi olayla ilgili inceleme başlattı.

 

    Ece Seçkin tatili evine getirdi!Kendisini evinde karantinaya alan şarkıcı Ece Seçkin, özlem duyduğu güneş, deniz, kum ve şezlong ortamını evine kurduğu anları takipçileriyle paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti

    Evinde yalnız olduğu sırada tüfekle intihar etti

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    Bankalar ne zaman açılıyor 2020? | İşte banka çalışma saatleri | Yapı Kredi,Teb ve Denizbank saat kaçta açılıyor?

    Bankalar ne zaman açılıyor 2020? | İşte banka çalışma saatleri | Yapı Kredi,Teb ve Denizbank saat kaçta açılıyor?

    Sıradaki Haber