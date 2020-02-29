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29.02.2020 - 16:04 |

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Muğla'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkisini gösterdi.

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Muğla'da kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Şehrin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, merkezde ve çevre ilçelerde yaşayanlar bölgeye giderek kar üstünde mangal yakarak kartopu oynadı.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları da karla kaplandı.

Belediye ekipleri tarafından bölgede tuzlama çalışması yapıldı.

Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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