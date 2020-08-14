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14.08.2020 - 15:38 |

Muharrem ayı ve Aşure Günü ne zaman? Hangi tarihe denk geliyor?

Hicri yılbaşı muharrem ayı için geri sayım başladı. Muharrem ayı içinde bulunan Aşure Günü'nün tarihi de epey araştırılıyor. İslam alemi günler yaklaştıkça net tarihi öğrenmek adına Muharrem ayı ve Aşure Günü ne zaman? sorularını yöneltiyor.

Muharrem ayı ve Aşure Günü ne zaman? Hangi tarihe denk geliyor?

Müslümanların en değer verdiği aylardan biri muharrem ayı yaklaşıyor. Tarih yaklaştıkça müminlerin de heyecan katsayısı artıyor. Hem muharrem ayını hem de Aşur Günü'nü iple çekenler tarihleri araştırıyor. İşte detaylar...

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri yılbaşı olan muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos'ta başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü bu yıl 29 Ağustos 2020 tarihine denk geliyor. 

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