Muhasebecilerin Görevi Nedir? Muhasebeci Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Muhasebeciler; ön muhasebeci ve serbest muhasebeci olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Peki, muhasebecilerin görevi nedir?



Muhasebecilerin Görevi Nedir?

Çeşitli kurum ve kuruluşların varlıklarını ve mali kaynaklarının hareketlerini kayıt altına alan, sınıflandırma işlemini yapan, özetleme, analiz etme ve yorumlama gibi işlevler üstelenerek takip eden kişilere muhasebeci denilmektedir. Peki, muhasebecilerin görevi nedir? İşte muhasebecilerin yapmakla yükümlü oldukları görevler;

- Çalıştıkları işletmelerin hizmet verdiği kurumların vergi gibi yasal sorumluluklarını takip etme,

- İlgili kurumların finansal faaliyetlerinin kayıtlarını tutma

- Çalıştıkları şirketlerin finansal bilgilerini analiz etme muhasebecilerin yerine getirmekle yükümlü oldukları görevleri arasında yer almaktadır.

Muhasebeci Ne İş Yapar?

Muhasebe işlerini yürüten kişi yoğun bir iş temposu altında çalışır. Bu bakımdan oldukça yüksek dikkat gerektiren bir meslek olma özelliği taşımaktadır. İşte muhasebecinin yapmakla yükümlü olduğu işler;

- Günlük kasa, pos ve muhasebe kayıtlarını tutmak,

- Stok takibini yapmak,

- Sisteme veri girişini gerçekleştirmek,

- Personelin iş sözleşmeleri de dahil olmak üzere belgeleri arşivlemek,

- Çalıştığı kurumun vergi ödemelerinin takibini yapmak,

- Makbuz ve belgeleri arşivlemek,

- Çalışmakta olduğu işletmeye ait stokları günlük olarak arşivlemek,

- Şirketin kasasıyla ve nakit girişi ve nakit çıkışı ile alakalı makbuz ve belgeleri tutmak

Muhasebeci Nasıl Olunur?

Muhasebe departmanında görev almak için öncelikli koşul muhasebe ile ilgili eğitim geçmişine sahip olmaktır. Çeşitli işletmeler günümüzde genellikle muhasebe ile alakalı olan herhangi bir bölümde lisans ya da ön lisans eğitimi almış kişileri işe almayı tercih etmektedir. Bundan dolayı; Lisede muhasebe eğitim görmüş kişiler de muhasebe işlerini yapabilmektedir.

Eğitimin yanı sıra Ms Office, Logo yahut Netsis gibi muhasebe programlarını kullanmak da muhasebeci adaylarında aranan önemli şartlar arasında yer almaktadır.