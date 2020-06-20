Mühimmat kurbanlık ve silah yüklü kamyonlarla getirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı'nda 10 Aralık 2016 tarihinde 36’sı emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu terör saldırısının talimatını veren teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının adresi İstanbul olması nedeniyle dosya Diyarbakır’dan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.



Soğan ve kurbanlık yüklü kamyonla silah getirmişler



Polis, saldırı talimatının Tolidhan kod adlı terörist tarafından verildiğini, saldırıda kullanılan silahların Diyarbakır’dan İstanbul’a kurbanlık ve soğan yüklü kamyonda getirildiği tespit etti.



O kadın da yakalandı



Vadafone Arena saldırısından saatler önce olay yerinde keşif yapan ve bomba yüklü aracın arkasında oturan kadın teröristin görüntüsü ortaya çıkmıştı. Patlamadan önce araçtan inen terörist saldırıdan sonra kayıplara karışmıştı. O kadın teröristin eşiyle birlikte saldırı için gözlem yaptıkları ve olayın ardından Hatay’a kaçtıkları ve bu operasyonda eşiyle birlikte yakalanarak tutuklandığı da oraya çıktı.



Tarlaya ve ahıra mühimmat gömmüşler



Operasyonda teröristlerin tarlaya ve ahıra gömdükleri yüklü sayıda mühimmat ele geçirildi. Yüzlerce kilo patlayıcı, 100 LPG yedi, çok sayıda el bombaları, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve 77 bin 940 TL para ele geçirildi.



Saldırıların mühimmatları benzer



Vodafone saldırısında kullanılan mühimmat ile Vezneciler saldırısı, Sultanbeyli Polis Merkezi, Ankara Merasim Sokak, Antalya'da Ticaret ve Sanayi Odası, Kayseri’deki askeri servis aracına yönelik düzenlenen saldırılarda kullanılan mühimmatların cinslerinin benzer oldukları tespit edildi.