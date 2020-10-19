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19.10.2020 - 12:23 | | AA

Muhittin Böcek'in saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda yeni açÄ±klama!

Akdeniz Ãœniversitesi Hastanesi, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tanÄ±sÄ±yla yoÄŸun bakÄ±mda tedavisi sÃ¼ren Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek'in saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin, "BaÅŸkan Muhittin BÃ¶cek'in saÄŸlÄ±k durumunda son birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde olumlu geliÅŸme yaÅŸanmakla birlikte durumu halen kritik." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Muhittin Böcek'in saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda yeni açÄ±klama!

BaÅŸhekimlikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BÃ¶cek'in yoÄŸun bakÄ±mdakiÂ  takip ve tedavisinin devam ettiÄŸi belirtildi.

Verilen mekanik desteklerin aÅŸamalÄ± olarak azaltÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â  vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkan Muhittin BÃ¶cek'in saÄŸlÄ±k durumunda son birkaÃ§ gÃ¼nÂ  iÃ§erisinde olumlu geliÅŸmeler olmakla birlikte durumu kritikliÄŸini korumaktadÄ±r."Â  ifadesine yer verildi.

43 GÃœNDÃœR YOÄžUN BAKIMDA

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Muhittin BÃ¶cek, sosyal medya hesabÄ±ndan 17Â  AÄŸustos'ta yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla Kovid-19 test sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ,Â  herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarÄ±na uymasÄ± iÃ§in uyarÄ±daÂ  bulunmuÅŸtu.

Hastanede takibi yapÄ±lan BÃ¶cek, saÄŸlÄ±k durumu kÃ¶tÃ¼leÅŸince 7 EylÃ¼l'deÂyoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesine alÄ±nmÄ±ÅŸ, 24 EylÃ¼l'de de Akdeniz Ãœniversitesi HastanesineÂ  sevk edilmiÅŸti.

AkciÄŸerlerindeki rahatsÄ±zlÄ±k nedeniyle solunum kaslarÄ±nda sorun oluÅŸanÂ  BÃ¶cek'e, daha iyi nefes alabilmesi iÃ§in trakeostomi (nefes borusuna delikÂ  aÃ§Ä±lmasÄ±) uygulanmÄ±ÅŸtÄ±.

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