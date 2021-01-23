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23.01.2021 - 11:40 | | DHA

Mührü söküp, girdiler! Basıldılar

Diyarbakır'da 6 katlı binanın 2'nci katındaki daha önce mühürlenen dairede eğlence yapıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Yapılan baskımda dairede yakalanan 9 kişiye, ceza yağdı. Şahıslara 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den toplam 28 bin 350 TL ceza kesildi. Öte yandan Antalya'da Covid- 19 önlemleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan eğlence merkezine polis baskın yaptı. İçeride bulunan 15 kişiye 47 bin lira ceza kesildi.

Diyarbakır Merkez Yenişehir'deki Gevran Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 2'nci katında eğlence olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese gelen ekipler, daireye baskın düzenledi.

Yapılan incelemede mühürlü olduğu tespit edilen dairede yakalanan 9 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 28 bin 350 TL ceza kesildi.

Zabıta ekipleri de daireyi yeniden mühürledi.

ANTALYA'DA 15 KİŞİ'YE CEZA

Antalya Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'nde bulunan bir eğlence merkezinin açık olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda, müşteri kabulü yaptığı belirlenen işletme, polis tarafından mühürlendi. Eğlence mekanında bulunan 15 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 47 bin lira idari para cezası kesildi. İşletme sahibi C.Ö. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Mührü söküp, girdiler Basıldılar

 

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