25.12.2020 - 14:16 | | AA
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme!
Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.
38 ilde aynı zincir marketin şubelerini soydu! ‘Market faresi’ yakalandıKaraman’da bir market zincirinden 2 cep telefonu çaldıktan sonra Doğan Şimşek (35), yakalandı. Çevresinde 'Market faresi' lakabıyla tanınan Şimşek'in, 38 ilde aynı marketin şubelerinden hırsızlık yaptığı saptandı. Şimşek'in ayrıca bir süre, zincir marketin bir şubesinde çalıştığı tespit edildi.