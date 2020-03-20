Muhtar, corona virüse karşı direklere kolonya astı

Şereflikoçhisar'a bağlı İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, corona virüs tedbirleri kapsamında Doğan, Sezai Şimşek, Ankara ve Zafer İlköğretim Okulu caddelerinde bulunan direklere içi kolonya dolu dispenserler monte etti.

Muhtar Salcan, mahalle sakinlerini corona virüse karşı korumayı amaçladığını belirterek, "Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için kişisel ve çevresel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Artık söz konusu caddelerde yürüyen vatandaşlarımız, ellerini kolonya ile dezenfekte ederek kendilerini corona virüs hastalığından koruyacaklar" dedi.