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20.03.2020 - 17:08 | | DHA

Muhtar, corona virüse karşı direklere kolonya astı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, corona virüse karşı sıvı sabun dispenserlerine kolonya doldurup, sokak lambası direklerine monte etti.

Muhtar, corona virüse karşı direklere kolonya astı

Şereflikoçhisar'a bağlı İstiklal Mahallesi'nin muhtarı Menderes Salcan, corona virüs tedbirleri kapsamında Doğan, Sezai Şimşek, Ankara ve Zafer İlköğretim Okulu caddelerinde bulunan direklere içi kolonya dolu dispenserler monte etti.

Muhtar Salcan, mahalle sakinlerini corona virüse karşı korumayı amaçladığını belirterek, "Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için kişisel ve çevresel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Artık söz konusu caddelerde yürüyen vatandaşlarımız, ellerini kolonya ile dezenfekte ederek kendilerini corona virüs hastalığından koruyacaklar" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan videolu corona virüs önlemleri mesajıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede bazı ülkelerin uygulamalarını eleştirerek, Türkiye'nin güçlü sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına güvendiğini belirtti.
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