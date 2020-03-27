27.03.2020 - 09:12 | | İHA
Muhtarı öldürüp çobanı da yaraladı! O sanığın cezası belli oldu!
Erzincan’da görülen karar duruşmasında, köy muhtarını öldürüp yanındaki çobanı da yaralayan sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erzincan’ın Tercan ilçesinde geçtiğimiz yıl 15 Mart tarihinde meydana gelen cinayet ve yaralama olayının karar duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşmada Muhtar Behsat Çakmak’ı av tüfeğiyle öldürüp yanındaki çoban Muhammet Nuri’yi yaraladığı belirtilen tutuklu sanık Batuhan Coşar, toplamda 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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