Mühürlenen kaçak yapı yıkılamıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi’nde 2014 yılında başlatılan Gümüşlük Antik Myndos Kenti Limanı ve Tavşan Adası Kurtarma Kazıları sırasında antik liman içerisinde bulunan arazideki eski bir ev “Kazı Evi” olarak kullanılmıştı. Geçen yıl üç dönüm arazi ve içerisindeki kazı evini satın alan iş adamı betonarme yapıyı büyüttü, alana kaçak yapı inşa etti.

Bölge sakinleri ve çevre platformunun tepkisi üzerine mart ayında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yapı için yıkım kararı verdi. Belediye ekipleri de kaçak inşaat alanını mühürledi. Ancak aradan geçen süreçte yıkım bir türlü gerçekleşmedi. Yıkımın önündeki tek engel ise imar affı sırasında uygulamaya konulan ‘yapı kayıt belgesi’nden kaynaklanıyor. ‘Birinci derece arkeolojik sit alanı’ olan tescilli alanda, Kıyı Bandı Kanunu’na aykırı olarak faaliyet yürüten inşaat sahibi V.B.’nin, imar affı kapsamında aldığı ‘yapı kayıt belgesini’ Muğla Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü Komisyonu’na yollayarak zaman kazandığı öne sürülüyor.

‘Bakanlık kararı lazım’

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise söz konusu belgenin bakanlık tarafından iptal edilmediği takdirde yıkım yetkilerinin olmadığından şikâyet ediyor:

“Gümüşlük sakinlerinin tepkisine neden olan Antik Myndos kenti üzerindeki inşaat faaliyetleri durduruldu. Ancak yıkım işlemi için Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan gelecek onayı bekliyoruz. Mevzuat yüzünden elimiz, kolumuz bağlı. Yıkımın önündeki tek engel, imar affı kapsamında, mevzuata aykırı inşa edilen yapıların kayıt altına alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından verilen yapı kayıt belgesinden kaynaklanıyor. Uygunsuz inşaat faaliyetlerini yürüten kişi, daha önceden aldığı ‘yapı kayıt belgesi’ sayesinde zaman kazanmış durumda. İnşaat sahibi, söz konusu belgeyi Muğla Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü Komisyonu’na yollamış. Yıkım için bakanlık tarafından yapı kayıt belgesinin iptali gerekiyor. İşleyişin yanlış olduğunu da belirtmek isterim. Koruma Kurulu’nun yıkım kararı verdiği, arkeolojik sit alanındaki kaçak yapı için yapı kayıt belgesinin iptalini beklemek gereksiz zaman kaybı. Yapı kayıt belgesi iptal edildiği gün yıkımı gerçekleştireceğiz.”

Gümüşlük sahilindeki antik Myndos kenti kalıntıları üzerine demir döşeyip taş dökmüşlerdi.

Altı kez suç duyurusunda bulunuldu

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyesi Bige Karan ise antik kentte yaşanan uygunsuz faaliyete yönelik, 6 kez suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:mühürlediği, Koruma Kurulu’nun yıkım kararı aldığı kaçak yapının sahibi, imar affında gündeme gelen yapı kayıt belgesi almayı başarmış. İnşaat sahibi, yapı kayıt belgesinin incelenmesi için girişimde bulundu. Aslında oyalama taktiği. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun verdiği yıkım kararı ortada. Şu an için yıkım işlemi yapılamıyor. Bakanlık yapı kayıt belgesini iptal etmeli.”

Arkeolojik taşlardan duvar yaptı

Çevrecilerin avukatı Akın Bal ise uzayan sürecin, Gümüşlük sakinlerini rahatsız ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz hiç bir inşaat işlemi yapılamaz. Ne var ki, V.B., denizdeki taşları çıkartarak arkeolojik değerdeki taşlardan duvar oluşturup kıyı çizgisini yok etmeye çalıştı. Bu da yetmezmiş gibi normalde temeli olmayan yerlere eski taşlarla temel oluşturmaya çalışıp eski görünümlü, adeta imitasyon eser yapmaya kalktı. Faaliyetler durdurulmuş olsa da yıkım için yapı kayıt belgesinin iptali gerekiyor. V.B’nin eylemleri doğrudan kültür varlıklarına saldırı niteliğinde olduğundan yıkım işlemi hiç vakit kaybetmeden uygulanmalı.”