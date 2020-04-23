Mükellef Ne Demek? Tdk'ya Göre Mükellefiyet Ve Mükelleflik Nedir?

Mükellef kelimesinin en yaygın kullanımı “vergi mükellefi” şeklindedir. Bu kavram, vergi vermekle yükümlü olan kişileri belirtmek amacıyla ortaya atılmaktadır. Mükellefiyet ve mükellef kelimeleri de mükellef ile aynı konularda ve bağlantılı bir anlamda yer almaktadır. Bu kapsamda her üç kelime de hukuki bir terim olarak kabul edilmekte ve kişinin devlete karşı olan sorumluluklarına işaret etmektedir.

Mükellef Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Bir işten yükümlü olan kimse. Eksiksiz bir biçimde ve özenlice yapılmış. Vergi ödeme yükümlülüğü bulunan kişi ya da kurum.

Mükellefiyet: Yükümlülük, devletin kişiden herhangi bir rıza almadan ona bazı görev ve sorumluluklar zorunlu kılması. Yüküm.

Mükelleflik: Mükellef olma durumu taşıyan kimse, yükümlü, sorumlu, yükümlülük.