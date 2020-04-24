24.04.2020 - 18:16 |
Mükerrer Ne Demek? Tdk'ya Göre Mükerrerlik Ve Mükerreren Nedir?
Mükerrer, Arapça dil köküne dahil bir kelimedir ve dilimizde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu kelime genellikle eski kaynaklarda karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin kullanımında ise bazı yanlışlıklar yapılabilmektedir. Sizler için mükerrerin kısaca kelime anlamı nedir ve mükerrer ne demek sorularını ayrıntılı bir şekilde araştırdık. İşte bu kelime için verilmiş olan TDK sözlük anlamı.
Mükerrer, tekrar edilen işleri tarif etmek için kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda “yinelenmiş” manasına da gelmektedir. Bu konuyla ilgili rastlanan diğer kelimeler de mükerreren ve mükerrerlik olarak sıralanmaktadır. Mükerrer, olumlu ve olumsuz durumlarda kullanıma uygun bir kelimedir. Ancak mükerrerin genellikle olumlu işlerin tarif edilmesi tercih edilmektedir. Güzel sayılan ve olumlu şeylerin mükerrer olarak nitelendirilmesi oldukça sevilmektedir. Üst üste meydana gelen negatif işlerin mükerrer olarak nitelendirilmesi pek istenmeyen bir durumdur.
Mükerrer Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
- Tekrarlanmış, tekrar edilmiş ve birden fazla kez yapılan iş.
- Yinelenmiş iş ya da şey.
- Kopya. (Mükerrer nüsha gibi)
- Mükerreren: Tekrarlanarak veya tekrarlanarak yapılma durumu.
- Mükerrerlik: Mükerrer olma ve tekrarlanma durumu.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.