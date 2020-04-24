Mükerrer Ne Demek? Tdk'ya Göre Mükerrerlik Ve Mükerreren Nedir?

Mükerrer, tekrar edilen işleri tarif etmek için kullanılan bir kelimedir. Aynı zamanda “yinelenmiş” manasına da gelmektedir. Bu konuyla ilgili rastlanan diğer kelimeler de mükerreren ve mükerrerlik olarak sıralanmaktadır. Mükerrer, olumlu ve olumsuz durumlarda kullanıma uygun bir kelimedir. Ancak mükerrerin genellikle olumlu işlerin tarif edilmesi tercih edilmektedir. Güzel sayılan ve olumlu şeylerin mükerrer olarak nitelendirilmesi oldukça sevilmektedir. Üst üste meydana gelen negatif işlerin mükerrer olarak nitelendirilmesi pek istenmeyen bir durumdur.

Mükerrer Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Tekrarlanmış, tekrar edilmiş ve birden fazla kez yapılan iş. Yinelenmiş iş ya da şey. Kopya. (Mükerrer nüsha gibi)

- Mükerreren: Tekrarlanarak veya tekrarlanarak yapılma durumu.

- Mükerrerlik: Mükerrer olma ve tekrarlanma durumu.