Mülteciler için kürek çekecek

Halebratt, Avrupa’nın dikkatini dram yaşayan mültecilere çekmek için kanosunu Edirne’nin Enez ilçesine sürecek. Genç kadına 500 gün sürecek dönüş yolculuğunda 7 yaşındaki köpeği de eşlik edecek.



Stockholm’a 600 km uzaklıktaki küçük bir köy olan Östersund’dan bisikletiyle Temmuz 2019’da yola çıkan Lina Halebratt, İsveç dağlarını aştıktan sonra Kopenhag üzerinden Avrupa’ya girmişti. 6 ay boyunca Avrupa’da pedal basan genç kadın, 2020 yılbaşında Türkiye’ye giriş yaptı. Türkiye’de bisikletçiler ve doğa sporcuları tarafından ağırlanan Halebratt, kendisine gösterilen ilgiden memnun. Dönüş yolculuğunu denizden yapmak için kanoyu seçen Halebratt, “Türk insanının çok yardımsever olduğunu gördüm. Burada zeytinyağlı yemekleri çok sevdim ve herkes benimle çok iyi ilgilendi. Çok güzel anılarla ülkeme dönerken Türk insanının sıcaklığını hiç unutmayacağım” dedi.



Dönüş yolunda Marmara Denizi üzerinden Akdeniz’e çıkacağını ve Yunanistan’ın güneyinden Adriyatik’e ulaşacağını anlatan Halebratt, “Ege’de mültecilerin dramına tanıklık etmeye çalışacağım. Yunanistan sınırında büyük bir dram yaşandığını öğrendim. Yunanistan sınırındaki Enez’e gidip yerinde görmek istiyorum. Onların sorunlarına Avrupa’nın dikkatini çekebilirsem mutlu olurum. İtalya’dan nehirlere gireceğim” dedi. Halebratt, bisikletiyle çektiği deniz kayağıyla yapacağı dönüş yolculuğunda Türk kanoculardan destek alacak. Marmara Denizi boyunca Büyükçekmece Yelken Kulübü üyeleri İsveçli maceracıya eşlik edecek.