Müptezel Ne Demek? Tdk'ya Göre Müptezellik Nedir, Ne Anlama Gelir?

Müptezel, Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize Arapçadan yerleşmiş olan Müptezel kelimesinin anlamı, sıradan, adi olarak belirtilmektedir.

Müptezel Ne Demek?

Kelime anlamı ile müptezel; seçkin olmayan, sıradan, bayağı, adi anlamlarına gelmektedir. Ucuz ve bol bulunan, avam kesime hitap eden anlamları da taşımakta olan Müptezel kelimesi, dilimizde sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle şair ve yazar kesimin, sıkça kullandığı kelimelerden bir tanesidir.

TDK'ya Göre Müptezel Ne Demek?

Kaynaklara göre çok eski bir kelime olmasına rağmen, son yıllarda sosyal medya da kullanımı ile de sıkça görmekte olduğumuz Müptezel kelimesinin, TDK kaynaklarına göre iki anlamı bulunmaktadır. Müptezel kelimesi, saygınlığını yitirmiş, sıradanlaşmış ve bayağılaşmış anlamları taşımaktadır. Bir diğer anlamı ise; muadilleri sıklıkla bulunduğu için zamanla değerini yitirmiş, seçkinliği ve değerini kaybetmiş anlamları taşır. Örnek bir cümle olarak; 'Herkes gibi müptezel ve sıradan davrandığının farkında mısın?'