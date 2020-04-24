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24.04.2020 - 22:24 |

Murat İsminin Anlamı Nedir? Murat Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Murat, Osmanlı döneminden beri yaygın olarak kullanılan bir erkek ismidir. Çocuğunun ismi Murat olsun isteyen anne babalar da bu isim hakkında bazı araştırmalar yapmaktadır. Peki, Murat ne demek? Murat ismi Kur’an’da geçiyor mu? Sizler için Murat isminin kelime anlamını detayları ile derledik.

Murat İsminin Anlamı Nedir? Murat Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Murat kelime haliyle hem yalın olarak kullanılabilmekte hem de yanına farlı ekler alarak anlamını bir miktar değiştirebilmektedir. Bu kapsamda murat almak ya da murat etmek de bu kelimenin diğer kullanım biçimleridir.

Murat Ne Demek?

Murat, kişinin yaşamı boyunca elde etmeyi arzuladığı ve yaşamayı hayal ettiği tüm değerlerin bütünüdür. Bu kapsamda Murat, hayatın getirdiği iyi gelişmelere açılan bir kapı gibi de görülmektedir. Murat ismindeki kişilerin bazı ortak kişilik özellikleri bulunmaktadır.

Murat ismine sahip erkeklerin, cesur ve mert olduğuna dair bazı yorumlar yapılmaktadır. Bu kişiler, durağan bir yapıdadır ve işlerini ağır bir biçimde tamamlamayı tercih ederler. İşlerin yavaş yapılması kişinin tembel olmasıyla değil, garantici bir yapıda olmasıyla ilişkilendirilmektedir. Murat ismindeki insanların olayları algılama becerisi oldukça yüksektir. Ancak duygularını belli etmekten pek hoşlanmazlar.

Murat İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Murat, Kuran-ı Kerim’in herhangi bir bölümünde yer almayan bir kelimedir. Ancak buna ek olarak bazı dini kaynaklar, kişinin ahiret mutluluğu ve cennet muradında bulunduğuna dair değinmeler yapmaktadır. Osmanlı Devleti’nde de Murat ismi yaygın olarak kullanılmıştır. Bu kapsamda devletin 5 padişahına Murat adı verildiği bilinmektedir.

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