Muratlı’da 32.3 milyon heyecanı

Sisal Şans tarafından önceki gece yapılan Süper Loto çekilişinde, 32 milyon 364 bin 752 lirayı kazanan talihliyi belirleyen 6, 10, 31, 43, 52, 59 numaralı bilet Tekirdağ’ın 29 bin 100 nüfuslu Muratlı ilçesine çıktı. Açıklamanın ardından ilçede, talihli merak edilirken, bu durum vatandaşlar arasında heyecan yarattı. Biletin oynandığı Atatürk Meydanı’ndaki Süper Loto bayii sahibi Selçuk Yurga, biletin sahibinin henüz ortaya çıkmadığını, bu durumun ilçede heyecan yarattığını söyledi.



Anons yapıldı



Süper Loto’nun isabet ettiği ilçede vatandaşlar, yeni milyonerin kim olduğunu merak ederken biletin oynandığı bayi sahibi Selçuk Yurga da büfe camına, biletin kendi bayisinde oynandığı bilgisinin yer aldığı yazı astı. Yurga ayrıca biletin kaybolmaması için de belediye hoparlöründen, “Dün akşam oynan büyük ikramiye, bayimizden oynan bilete çıkmıştır. Lütfen biletlerinizi bayiden kontrol etmeden atmayınız” anonsu yaptı.











‘İkramiye miktarı arttı’



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin ilçeye yatırım yapmasını beklediklerini ve Sisal Şans ile verilen ikramiyelerin arttığını belirten Yurga, “Yeni firmamız Sisal Şans Girişim’le beraber ikramiye miktarlarımız da arttı, oyun çeşitlerimiz arttı. İnşallah hayırlısı olur. Çok büyük ikramiye 32 milyon. Zaten rakama diyecek bir şey yok. Gayet güzel. Kazanan inşallah hayırlı işlerde kullanır” dedi.











‘Çok mutluyuz’

Muratlı ilçesine büyük ikramiyenin çıkmasının sevindirici olduğunu söyleyen Tevfik Kızıl “Öncelikle mutluyuz. Muratlımız için hayırlısı olsun. Çıkan talihliyi tebrik ediyorum. Mutluyuz, heyecanlıyız. ‘Acaba kime çıktı’ diye merak içindeyiz. Çıkan kişi inşallah Muratlı için hayırlı işlerde bulunur, bunlara vesile olur. Güzel yatırımlar yapar, beklentimiz bu yönde” diye konuştu.

Şans oyunu oynamaya gelen Mustafa Türk ise şanslının, parasını hayırlı, uğurlu kullanmasını belirterek, “Kısmet onunmuş. Güle güle harcasın, hayırlı olsun” diye konuştu.



İlçede vatandaşlar arasında yeni milyonerin kim olduğu merak edilirken, şans oyunlarına da ilginin arttığı görüldü.