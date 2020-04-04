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04.04.2020 - 07:00 | | EREN AKA

Muratpaşa’nın ihtiyaç haritası yenilendi

Antalya’nın 510 bin 368 kişilik nüfusuyla en kalabalık ikinci ilçesi Muratpaşa’da, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal yardım ve destek çalışmaları yeniden düzenlendi.

Muratpaşa’nın ihtiyaç haritası yenilendi
EREN AKA

 

Başkan Uysal hizmetleri, kişisel bakım ve pansuman gibi basit tıbbi desteği kapsayan evde bakım hizmeti, 60 yaş ve üzeri, engelli, kronik hastalığı bulunan, bakıma muhtaç Muratpaşa sakinlerinin her türlü ihtiyacını kapsayacak hale getirdiklerini aktardı.

207 yaşlıya evde hizmet

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 60 yaş ve üzeri vatandaşları telefonla arayarak ihtiyaç haritasını oluşturduklarını aktaran Başkan Uysal, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müz 207 yaşlımıza saç-sakal kesimi, banyo yaptırılması gibi kişisel hijyenlerinin sağlanmasına yönelik hizmetlerin yanı sıra enjeksiyon ve pansuman gibi hemşirelik hizmetleri de verildi. 285 komşumuzun market, eczane gibi ihtiyaçları giderildi” dedi. Bu çalışmaların 2’si ambulans 5 taşıt, 1 doktor ve 6 hemşire olmak üzere 20 kişilik bir ekiple sürdürüldüğünü belirten Başkan Ümit Uysal, belediyenin aşevinin de şu an gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunduğunu söyledi.

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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