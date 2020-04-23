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23.04.2020 - 18:40 |

Murdar Ne Demek? Tdk'ya Göre Murdar Etmek Ve Murdar Olmak Nedir?

Murdar farklı anlamlara gelebilen ve Türkçede yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Ancak aynı zamanda telaffuz açısından yanlış söylenen kelimeler arasında da yer almaktadır. Peki, murdar ne demek? TDK'ya göre murdar etmek ve murdar olmak nedir? İşte detaylar.

Murdar Ne Demek? Tdk'ya Göre Murdar Etmek Ve Murdar Olmak Nedir?

Murdar Farsça bir kelime olarak Türkçede çok sık kullanılan sözcükler arasında bulunuyor. Türk Dil Kurumu'na göre murdar kelimesinin anlamı ‘kirli, pis’ şeklinde yorumlanmaktadır. Aynı zamanda dini açıdan da anlamı bulunan bir kelime olarak öne çıkıyor.

Murdar Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Murdar kelimesi pek çok farklı anlamı üzerinden Türkçede yaygın olarak değerlendirilen sözcüklerden biridir.

- Kirli, pis,

 - Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış olan kişi,

 - Dini kurallara göre kesilmemiş olan hayvan,

 Bu anlamları üzerinden Türkçede oldukça fazla kullanılan ancak telaffuzu noktasında yanlış yapılan kelimeler arasında yer alıyor. Buna uygun şekilde murdar kelimesini bu anlamları kapsamında doğru okunuşu ile değerlendirebilirsiniz.

Bu doğrultuda murdar etmek özellikle dini kurallara göre kesilmemiş hayvanlar için kullanılan bir terimdir. Murdar olmak ise kirlenmiş ya da herhangi bir sebepten dolayı pis olan kimse için denir.

 

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