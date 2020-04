Mürted Nedir? Mürted Olmak Ne Demektir?

Mürted kelimesi Arapça kökenli olan ve Türkçede kullanılan bir sözcüktür. Mürted kelimesi ise Türkçe karşılığı olarak ‘dinden dönen’ ya da ‘dini reddeden’ şekilde geçiyor. Özellikle İslam dini için kullanılan bir terim olarak öne çıkmaktadır.

Mürted Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Mürted kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında değişik anlamları üzerinde dini açıdan ele alınmaktadır.

- İslam dininden ayrılan,

- Dinden dönen,

- Dini terk eden,

- Dini reddeden,

Bu anlamları üzerinden kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. İslam dininde olmayan ve İslam dinini benimsemiş kişiler kafir olarak geçmektedir. Bu durumda her birey Allah’ü Teâlâ’ya îmân edip, her sözünde her işinde O’nun gönderdiği peygambere uymalıdır. Böylece kişi Mürted olmaktan çıkar. Müslümanlığı beğenmeyenler ya da Müslümanlığa hakaret edenler, İslam dini den ayrılanlar Mürted olarak geçmektedir.