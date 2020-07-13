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13.07.2020 - 17:07 | | AA

Muş merkezli 16 ilde 'ehliyet sınavı' operasyonu

Son dakika gelen habere göre; Muş merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, 20 kişinin yerine ehliyet sınavına girdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Muş merkezli 16 ilde 'ehliyet sınavı' operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları'nda bir kişinin "joker" aday olarak 20 kişinin yerine sınavlara girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Temmuz'da Muş merkez ve ilçeleri dahil olmak üzere 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştır. Joker aday olarak sınavlara katıldığı tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır, diğer 20 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonda, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 150 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, tabanca, tabanca şarjörü, 97 tabanca fişeği ve av tüfeği ele geçirilmiştir."

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